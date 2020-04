Zwei Verletzte bei Werkstattbrand in Augsburg-Lechhausen

Am Samstagvormittag war es in einer Kfz-Werkstatt in Augsburg-Lechhausen zu einem Brand gekommen. Zwei Personen wurden verletzt, der Sachschaden geht in die Tausende.

Heute Vormittag war die Feuerwehr gegen 10 Uhr in die Stätzlinger Sträße gerufen worden. In einer Kfz-Werkstatt war ein auf einer Hebebühne stehender Wagen aus bisher ungeklärten Gründen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf einen Teil des Daches übergegriffen. Die Feuerwehr benötigte rund eine halbe Stunde um den Brand ablöschen zu können, starke Rauch hatte die Arbeiten erschwert.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zwei Personen wurden bei dem Brand verletzt, eine musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Während des Lösch- und Rettungseinsatzes war die Stätzlinger Straße gesperrt.