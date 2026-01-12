Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Sesslach: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Wohnhausbrand in Sesslach, Landkreis Coburg, sorgte am Montagfrüh im Gemeindeteil Dietersdorf für Aufregung. Zwei Bewohner erlitten dabei Rauchgasvergiftungen. Die Kriminalpolizei Coburg untersucht den Vorfall.

Brandursache und Rettungsmaßnahmen

Das Feuer brach gegen 6 Uhr in dem Wohnhaus eines 92-Jährigen in der Dietersdorfer Straße aus. Sofort rückten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes zum Brandort aus.

Der 92-jährige Hausbewohner erlitt durch den Brand eine schwere Rauchgasvergiftung und war nicht in der Lage, das Gebäude eigenständig zu verlassen. Der 62-jährige Bewohner eines Anbaus versuchte vergeblich, ihm Hilfe zu leisten, und zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Die Feuerwehrkräfte konnten den Senior mithilfe von Atemschutzgeräten aus dem Haus retten.

Folgen des Feuers

Beide Männer wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Laut bisherigen Erkenntnissen geriet ein Ölofen in Brand. Ob ein technischer Defekt die Ursache war, wird von der Kriminalpolizei Coburg noch untersucht.