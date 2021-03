Zwei Verletzte nach Messerangriff auf Olchinger Supermarktparkplatz

Gestern Nachmittag wurden in Olching zwei Frauen durch einen Messerangriff verletzt. Der Täter konnte vor Ort festgenommen werden und sitzt nun in Haft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zu melden.

Ein 55-jähriger Mann griff gestern gegen 14:40 Uhr in Olching zwei Frauen mit einem Messer an. Beide Geschädigte im Alter von 42 und 20 Jahren saßen zu diesem Zeitpunkt in einem PKW auf einem Supermarktparkplatz in der Heckenstraße, als der Mann auf sie losging.

Die 42-Jährige erlitt durch den Angriff eine Schnittwunde im Gesicht. Dem 20-jährigen Opfer wurden Schnittverletzungen an Hand und Hals beigebracht.

Der Beschuldigte ließ sich durch die verständigten Polizeikräfte noch am Tatort widerstandslos festnehmen. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Das Motiv für die Tat dürfte im persönlichen Umfeld liegen. Eine der Geschädigten ist die Ehefrau des Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.

