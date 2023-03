Zwei Verletzte nach missglücktem Überholvorgang bei Horgau

Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße A5 bei Horgau.

Der 22-Jährige Fahrer eines Opel Astra überholte auf der Strecke zwischen Agawang und Horgau ca. 1km vor der Ampelanlage zur St. 2510 den PKW eines 32-Jährigen Mannes, welcher in gleicher Richtung fuhr. Nach dem Wiedereinscheren kam der 22-Jährige nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Peugeot 2008 einer 42-Jährigen Frau.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 20.000,- €. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher und seine Unfallgegnerin wurden bei dem Unfall mittelschwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und kamen mit dem Krankenwagen in die UK nach Augsburg.

