Zwei Verletzte nach schwerem Unfall auf der A8 bei Dasing

Am Sonntag kurz nach 14:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg auf die Autobahn A8 gerufen.

In Fahrtrichtung München kurz vor der Anschlussstelle Dasing kam es zu einem Verkehrsunfall. 2 Personen wurden mittelschwer verletzt vom Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall mit mind. zwei beteiligten PKW fuhr ein PKW vermutlich rechts in eine Leitplanke und kam dann auf der linken Spur zum Stehen.

Genauer Unfallhergang ist uns nicht bekannt. Bei den verunfallten PKW liefen Betriebsstoffe aus, es bestand Brandgefahr. Nach umfangreichen Sicherungsarbeiten konnte die BAB, dem Autobahnbetreiber übergeben werden. Auf der BAB 8 in Fahrtrichtung München kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

