Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Bayern

In Bayern sind zwei weitere Personen an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. „Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen“, sagte ein Ministeriumssprecher in München.

Krankenhausflur, über dts Nachrichtenagentur

Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag gestorben. Ein zweiter Todesfall wurde nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Landkreis Oberallgäu bestätigt. Dabei handelt sich demnach um eine über 80-jährige Patientin, die ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gestorben ist.

Insgesamt stieg die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Bayern damit auf drei. Deutschlandweit fielen bisher zehn Personen dem Virus zum Opfer.