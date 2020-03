Zweimal massive Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte in Oberhausen

Zu massiven Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte kam es gestern in Oberhausen. Einmal war es eine 39-jährige Frau, die kaum zu bändigen war, das andere mal ein 19-jähriger junger Mann, der unter Drogen stand:



Oberhausen 1 – Aufgrund einer offenbar lautstarken Auseinandersetzung zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Donauwörther Straße (im Bereich der 200er Hausnummern) wurde gestern (19.03.2020) kurz vor Mitternacht die Polizei gerufen. Als die Beamten an der betreffenden Wohnung klingelten, wurden sie schon von dem 75-jährigen Wohnungsinhaber erwartet, nachdem sein 39-jähriger weiblicher Besuch offenbar partout nicht gehen wollte. Erst nach klarer Ansprache durch die Polizeistreife verließ die Frau widerwillig das Anwesen. Einen anschließenden Platzverweis ignorierte sie und klingelte bei den Wohnungsparteien stattdessen Sturm. Als sie daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, kam es zu massiven Widerstandshandlungen. Unter anderem versuchte die tobende Frau durch gezielte Faustschläge gegen den Kopf die Beamten zu verletzten, was ihr jedoch nicht gelang. Während der Fahrt in den Polizeiarrest biss die um sich spuckende 39-Jährige einen Beamten in die Hand und verletzte ihn durch die getragenen Handschuhe hindurch. Mit Spuckhaube wurde sie schließlich in den Arrest eingeliefert, wo sie weiterhin heftigen Widerstand leistete, Drohungen aussprach und die Anwesenden beleidigte. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Gegenstände wurde dann auch noch ein gefälschter 500-Euro-Schein gefunden und sichergestellt.

Aufgrund der Spuck- und Beißattacken der Frau musste der betroffene Polizeibeamte in der Uniklinik behandelt werden und war für die restliche Nachtschicht nicht mehr dienstfähig. Die Frau wird nun wegen aller im Raum stehender Delikte angezeigt.

Oberhausen 2 – Am gleichen Tag, kurz nach 11.00 Uhr, wurde die Polizei zum Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof gerufen, nachdem dort ein Mann offenbar massiv unter Drogeneinfluss stehen und sich aggressiv verhalten solle. Aufgrund der mutmaßlichen Betäubungsmittel-Intoxikation sollte der 19-Jährige im hinzugerufenen Rettungswagen in die Uniklinik gefahren werden. Dagegen wehrte er sich allerdings massiv, bedrohte und beleidigte die Beamten und spuckte einem Polizeibeamten auf die Uniform. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich einer der eingesetzten Beamten leicht am Daumen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der 19-Jährige ist übrigens kein Unbekannter; bereits am Vortag hatte er in ähnlichem Zustand Polizeibeamte angegriffen, nun kommen weitere Strafanzeigen auf ihn zu.

