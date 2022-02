Zweite Auffrischung der Corona-Impfung im Landkreis Augsburg möglich

Bisher war eine dritte Impfung, das sogenannte „Boostern“, der beste Schutz vor der vorherrschenden Omikron-Variante und einem schweren Covid-19-Krankheitsverlauf. Nun empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine zweite Auffrischungsimpfung für bestimmten Personengruppen. Deshalb haben nun auch in den beiden Impfzentren des Landkreises Augsburg Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Bürgerinnen und Bürger mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen tätige Personen – insbesondere bei direktem Kontakt mit in der Einrichtung lebenden Menschen – die Möglichkeit, den zweiten Booster mit einem mRNA-Impfstoff zu erhalten.

Dieser soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach deren ersten Auffrischungsimpfung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll hingegen sechs Monate warten und Personen, die nach der ersten Auffrischung positiv auf COVID-19 getestet wurden, wird derzeit keine weitere Impfung empfohlen.

Welche Nachweise müssen im Impfzentrum erbracht werden

Um in den Impfzentren in Bobingen und Gablingen-Siedlung eine zweite Booster-Impfung zu erhalten, müssen Impfwillige unter 70 Jahren zu ihrem Impfpass und einem Ausweisdokument einen der folgenden Nachweise mitführen:

Bewohner, Bewohnerinnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege: Schriftliche Bestätigung der Einrichtung

Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen: Schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers

Personen mit Immunschwäche ab fünf Jahren: Ärztliches Attest bzw. Impfempfehlung durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin

Personen mit sonstigen ärztlichen Indikationen: Ärztliches Attest bzw. Impfempfehlung durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin



Termine können wie gewohnt online über https://impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch über die Impftermin-Hotline 0821 3102 3131 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, nicht an Feiertagen) vereinbart werden. Impfungen ohne Termin sind in den Impfzentren von Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, möglich. Im Vorfeld zur Impfung wird darum gebeten, sich unter http://impfzentren.bayern/citizen zu registrieren.

Alle Informationen zur Corona-Schutzimpfung im Landkreis Augsburg sind auch auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/corona-impfung nachzulesen.