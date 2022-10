Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen muss in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Am Samstagabend unterlag man bei den White Wings Hanau mit 74:86 (35:45).



Die Niederlage war dabei auf eine kurze Schwächephase bereits im ersten Viertel zurückzuführen. Während die Hessen weiterhin ungeschlagen vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz vorrückten, verbleiben die Kangaroos erst einmal auf Platz vier im Tableau und führen ein breites Mittelfeld in der Liga an.

Beide Teams konnten in der mit rund 500 Zuschauern gut besetzten Main-Kinzig-Halle in der Besetzung ihrer erfolgreichen Matches der Vorwoche antreten. Die Leitershofer gingen per Dreier durch Nemanja Scekicmit 3:0 in Führung, Lewis Londene und Lucas Mayer erhöhten sogar auf 7:4. Das sollten aber dann die einzigen Führungen der Gäste an diesem Abend bleiben. Bis zur siebten Minute waren die Leitershofertrotzdem voll im Rennen, der Rückstand betrug beim Spielstand von 12:14 lediglich zwei Punkte. Dann spielten sich die Grimmstädter aber in einen kleinen Rausch und zogen mit einem 15:1 Run davon, Stjepan Topalovic verkürzte mit der Schlusssirene des ersten Viertels immerhin noch auf 16:29. Vor allem beim Rebounding konnte Stadtbergen in dieser Phase wenig Zählbares verbuchen. Von nun an wurde es schwierig für die Kangaroos. Immer wieder gelang es den Leitershofern zwar, den Rückstand zu verkürzen. 29:36 nach 15. Minuten, zehn Punkte negative Differenz zur Halbzeit, nach dem dritten Viertel dann 59:66, Hoffnung bestand zu jeder Zeit, das Blatt vielleicht noch zu wenden. Dazwischen blitzte aber immer wieder die Klasse der Hanauer auf, die dann immer wieder auf zwölf oder dreizehn Punkte Vorsprung wegzogen. Die Stadtberger zeigten sich durchaus kämpferisch, waren zwischenzeitlich auch gut im Spiel und setzen die Marschroute der Trainer um. Das große Momentum, in direkte Schlagdistanz zu gelangen und den Gegner vielleicht etwas nervös zu machen, trat aber nicht ein. Dazu forderte das fortlaufende Hinterherjagen des Rückstands auch seinen Tribut. Sehr früh geriet man in Foulbelastungen, während die Gastgeber im dritten Viertel zum Beispiel erst in der 10. Minute ihr erstes Teamfoul in diesem Abschnitt überhaupt erhielten. Am Ende bekam die BG auch die beiden Topscorer des Gegners, Johann Albrecht und Jesse Bubba Furlong, nicht wirklich in den Griff, welche zusammen 47 Punkte der White Wings erzielten. Bester Werfer auf Seiten der Kangaroos war Nicolas Lagermann mit 17 Punkten, Lucas Mayer verbuchte 16 Zähler, TeathloachPal schaffte erneut 18 Rebounds. Demzufolge musste man dann die Rückreise aus Hessen ohne Punkte antreten.

Unter dem Strich ging der Sieg für den Gegner an diesem Abend in Ordnung. Die Kangaroos boten bis auf die drei Minuten Ende des ersten Viertels eine ordentliche Leistung und gewinnen aus dieser Situation sicherlich weiter an Erfahrung. Die hatte Hanau, die zwar auch eine sehr junge, aber eben auch schon mit vielen Zweitligaspielen auf dem Rücken versehene Mannschaft aufgeboten hatten, den Leitershofernvoraus. Nach den beiden Auswärtsspielen geht es kommenden Samstag endlich wieder in eigener Halle weiter. Dann treffen die Kangaroos am Samstagabend (19.30 Uhr) auf die Seeburger College WizardsKarlsruhe.