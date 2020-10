Zweiter Lockdown in Augsburg möglich – Inzidenz bei fast 200

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet 75 neue Covid-19-Fälle. Bei 52 Personen ist die Infektionsquelle (noch) unbekannt, 23 Infektionen wurden bei Kontaktpersonen bestätigter Covid-19-Fälle nachgewiesen. Davon sind 19 Neuinfektionen auf ein zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen in einer Asylunterkunft zurückzuführen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 591 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht aktuell etwa 198,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg weiterhin über 100. Es gelten verschärfte Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet. Abzüglich des zusammenhängenden und damit eingrenzbaren Clusters in einer Asylunterkunft läge die aktuelle Inzidenz bei etwa 192.

Zweiter Lockdown im Augsburg möglich

Ob es in Augsburg weitere Schutzmaßnahmen oder einen zweiten Lockdown geben wird, hängt davon ab, inwiefern die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus greifen. Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens wird daher zunächst bis Mitte der kommenden Woche aufmerksam beobachtet und dann – in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung – entschieden, wie es weitergeht.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 2138 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 1316 Personen gelten als genesen, 805 sind aktuell infiziert, 17 Personen sind verstorben