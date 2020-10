Zweiter Saisonsieg | Der FC Augsburg schlägt Mainz dank Hahn-Doppelpack

Der FC Augsburg tat sich gegen Tabellenletzten Mainz 05 lange schwer, ging schlussendlich aber doch als 3:1-Sieger vom Platz. Ein Doppelpack von Andre Hahn besiegelte schließlich den zweiten Saisonsieg.



Nach dem der FC Augsburg zuletzt zwei Niederlagen kassiert hatte, ging es heute darum zurück in Erfolgsspur zu kommen. Die Favoritenrolle war dabei vor dem Spiel klar verteilt. Die Gäste aus Mainz waren als Schlusslicht angereist. Ganz so einfach, wie es die Tabellensituation versuchte vorzutäuschen, war die Aufgabe aber nicht. Zum einen verfügen die Rheinhessen gerade in der Offensive über einige starke Einzelspieler, zum anderen war FCA-Coach Heiko Herrlich zu Experimenten gezwungen. Goalgetter Florian Niederlechner hatte sich am Freitag im Training eine Bauchmuskelverletzung zugezogen, Finnbogason war nach seiner Verletzung noch nicht wieder fit genug für die Startelf. Da man mit Schieber den Stürmer Nummer 3 vor der Saison aussortiert hatte, musste Hahn an vorderster Front agieren. Ein Versuch, der am Ende als gelungen bezeichnet werden kann.

Eine Aktion genügt zur Führung

Wirklich stark in Szene gesetzt wurde er in der ersten halben Halbzeit nicht, richtig glänzen konnte aber auch keiner seiner Kollegen. Beide Mannschaften wussten nur wenig mit dem Ball anzufangen. Die äußerst fade erste Halbzeit war über weite Strecken höchstens für Taktikfanatiker von Interesse. Beide Mannschaften waren zumeist darauf bedacht, auf Fehler des Gegners zu lauern, um ihr Heil im Konter zu suchen. Nur ein einziges Mal blitzte in den ideen- und emotionslosen 45 Minuten Torgefahr auf, das 1:0 für den FCA war die Folge. Nach einem langen Ball von Gouweleeuw kam Iago zum Abschluss, den Abpraller beförderte Vargas mittels Fallrückzieher aus kurzer Distanz ins Tor erzielte (40.).

Mainz kommt verbessert aus der Kabine

Anschub bekamen die Hausherren durch den Treffer nicht. Mainz 05 war zu Beginn der zweiten Halbzeit das klar aktivere Team, Augsburg agierte deutlich passiver. Das 1:1 durch den für den glücklosen Mateta eingewechselten Onisiwo war sicher nicht unverdient. Öztunali hatte den in der Mittelstürmerposition lauernden österreichischen Nationalspieler perfekt in Szene gesetzt, der Gikiewicz keine Abwehrchance ließ (64.). Die 05er hatten auch in der Folge Oberwasser. Augsburgs Trainer Herrlich zog mit Finnbogason und Bazee seine Joker, versuchte so wieder mehr Aktivität in das Spiel seiner Männer zu bringen. Wechsel die sich lohnen sollten. Finnbogason legte eine Iago-Flanke per Kopf auf Hahn ab, der zehn Minuten vor dem Ende sehenswert per Direktabnahme aus 13 Metern treffen konnte.

Hahns zweiter Streich sichert den Sieg

Auch wenn der Treffer für die Mainzer ein Nackenschlag war, KO waren sie noch nicht gegangen. Während die Gäste auf das Tor von Gikiewicz drückten, konnte Augsburg kontern, mit Erfolg. Bazee bediente nach einem schnellen Angriff den mitgelaufenen Hahn, der mit seinem zweiten Treffer den zweiten Saisonsieg besiegelte. Mit nun zehn Punkten ist der FCA absolut im Soll, während die Gäste nach sechs Spielen weiter punktlos die rote Laterne des Tabellenletzten in Händen halten.

FC Augsburg: Gikiewicz – Framberger (60. Gumny) , Gouweleeuw , Uduokhai , Iago – Strobl , Gruezo , Caligiuri , Vargas (79.Bazee) , Gregoritsch (75.Finnbogason) – Hahn

1.FSV Mainz 05: Zentner – St. Juste , Kilian , Niakhaté , Brosinski – Kunde , Latza (82.Fernandes) , Öztunali , Boetius , Quaison (82.Bukrhardt) – Mateta (58. Onisiwo)

Tore: 1:0 Vargas (40.), 1:1 Onisiwo (64.), 2:1 Hahn (80.),3:1 Hahn (90.),

Gelbe Karten: Vargas, Strobl, Iago, Bazee| St. Juste,

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: keine Zuschauer erlaubt