Zweiter Sieg für Eishockey-Nationalmannschaft – DEB-Auswahl schlägt auch Österreich

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich im fünften WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), erneut über einen Sieg freuen. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt mit 4:2 gegen die österreichische Auswahl.

Torschützen für die deutsche Mannschaft waren in der Nokia Arena in Tampere der Augsburger NHL-Profi Nico Sturm (5./ 59.), Parker Tuomie (17.) und Wojciech Stachowiak (34.). Panther-Stürmer Samuel Soramies kam ebenso zum Einsatz, wie Ex-AEV-Keeper David Kickert im Tor der Österreicher (inzwischen bei ICEHL-Sieger EC RB Salzburg).

Stürmer Nico Sturm: „Wir hatten gestern ein sehr, sehr schweres Spiel sowohl physisch als auch emotional. Dann ist es auch nicht so einfach diese Detailbesessenheit direkt am nächsten Tag wiederzubringen, gegen eine Mannschaft die gestern frei hatte und heute frisch war. Alles in allem ist es aber auch immer ein Zeichen für eine gute Mannschaft, dass man dann solche Spiele am Ende trotzdem gewinnen kann.“









Am Sonntag, den 21. Mai 2023 bestreitet die deutsche Mannschaft ihr vorletztes WM-Vorrundenspiel. Spielbeginn gegen Ungarn ist um 15:20 Uhr deutscher Zeit.