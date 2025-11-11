Zweiter Tatverdächtiger nach Schussverletzung in Erlangen festgenommen

Am Sonntagabend (09.11.2025) ereignete sich im Erlanger Stadtteil Bruck ein schockierender Zwischenfall: Ein 43-jähriger Mann wurde angeschossen und musste mit einer Schussverletzung im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens in einem Waldstück nordöstlich vom Eggenreuther Weg. Ersthelfer brachten den Verletzten ins Krankenhaus, wo er umgehend operiert wurde. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht mehr.

Erste Festnahme nach dem Schussvorfall in Erlangen

Noch am gleichen Abend gelang es der Erlanger Polizei, einen ersten Tatverdächtigen festzunehmen. Der festgenommene 22-jährige Deutsche wurde der Justiz übergeben. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haft, und das Amtsgericht Erlangen erließ am Montag (10.11.2025) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann.

Zweiter Tatverdächtiger in Nürnberg festgenommen

Im Zuge der weitergehenden Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei Erlangen einen weiteren Tatverdächtigen. Diese zweite Festnahme betraf einen 43-jährigen Deutschen, der in der Nacht auf Dienstag (11.11.2025) in seiner Wohnung in Nürnberg durch Spezialkräfte der mittelfränkischen Polizei verhaftet wurde.

Ermittlungen zur Tat und Motiv dauern an

Bisher konnte die Tatwaffe noch nicht gefunden werden, und sowohl die Hintergründe als auch das Motiv des Angriffs bleiben unklar. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft werden intensiv fortgeführt, um Licht ins Dunkel dieses versuchten Tötungsdelikts zu bringen.