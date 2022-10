Gestern ereignete sich gegen 18.50 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw den Lechfeldweg in Thierhaupten in östlicher Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ein 21-jähriger Beifahrer. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauer einer Scheune. Beide Fahrzeuginsassen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem



Unfallfahrzeug befreit werden.

Der 29-jährige Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde in das Uniklinikum Augsburg verbracht, erlag jedoch am späten Abend seinen schweren Verletzungen. Beide Fahrzeuginsassen stammten aus dem nördlichen Landkreis.

