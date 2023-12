Zweiter Trainerwechsel in einer Saison – Günes neuer Cheftrainer des FC Memmingen

Zum Jahreswechsel nimmt der abstiegsgefährdete Fußball-Regionalligist FC Memmingen noch einmal einen Trainerwechsel vor. Bernd Maier wurde von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Ab sofort übernimmt bis Saisonende Matthias Günes als Cheftrainer die Mannschaft. Der 40-jährige A-Lizenz-Inhaber betreute bislang die U19-Junioren in der A-Jugend-Bayernliga.

Im Team von Günes verbleiben Candy Decker als Co-Trainer sowie bisher Mario Spendel als Torwart-Trainer und Harald Rehklau als Athletik-Trainer. „Diese Entscheidung im Präsidium ist nicht leicht gefallen und war das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses“, so der stellvertretende FCM-Vorsitzende Prof. Dr. Kai-Uwe Marten.

Nach dem letzten Regionalliga-Spiel Ende November wurden in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen intensive Gespräche über die kurzfristige, aber auch weitergehende Ausrichtung geführt. Die Trainerentscheidung ist die erste Maßnahme. Im Abstiegskampf will der Tabellenvorletzte das Ruder noch einmal herumreißen. Zumindest eine Spielerverpflichtung im Winter gibt es dazu noch. Darüber hinaus wird auf personelle Verstärkung durch die Rückkehr der zahlreichen Verletzten im Frühjahr gesetzt.

Der 36-jährige Maier, zuvor Co-Trainer, hatte im September zusammen mit Decker im Tandem die Mannschaft vom freigestellten Stephan Baierl übernommen. Nach anfänglichen Erfolgen gab es zuletzt acht Niederlagen hintereinander. Die Entscheidung für die interne Lösung mit dem aus dem Allgäu stammenden Günes fiel laut Marten unter mehreren Gesichtspunkten: „Zum einen ist er in Besitz der für die Regionalliga erforderlichen Trainerlizenz. Zum anderen kommt er aus dem Verein und arbeitet hier im Nachwuchs erfolgreich mit jungen Leuten“.

Nachdem der Trainingsbetrieb aktuell ruht, wurde die Trainerentscheidung vom Vorstand den Spielern über die interne Whats-App-Gruppe mitgeteilt. Maier bedauerte es, sich nicht persönlich verabschieden zu können und wählte deshalb den gleichen Weg. Naturgemäß zeigte er sich enttäuscht über die Freistellung, bedankte sich für die „kurze, intensive tolle Zeit“ und zeigte sich überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt noch packen kann. „Seine Enttäuschung verstehen wir natürlich“, so Marten, der sich bei Bernd Maier ausdrücklich für sein Engagement bedankt und erinnert daran, dass er zusammen mit Baierl im Sommer den Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft hatte.

Winter-Neuzugang: Lukas Rietzler kehrt zum FC Memmingen zurück

Lukas Rietzler läuft künftig wieder für den FC Memmingen auf. Der ehemalige FCM-Kapitän verstärkt ab 1. Januar den Regionalligisten. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat bis zum 30. Juni unterschrieben – mit der Option für ein weiteres Jahr.

Rietzler kam in der Jugend aus Kaufbeuren und wurde in Memmingen weiter ausgebildet. Für den FCM bestritt er bereits 72 Regionalliga- und 33 Landesliga-Spiele. 2020 wechselte er zum FV Illertissen (27 Einsätze) und nach seinem ersten USA-Aufenthalt schloss er sich vor einem Jahr dem TSV Kottern an. Für den Bayernligisten lief der Marktoberdorfer bis zum vergangenen August 17 Mal auf, ehe sich ein weiteres Auslandssemester in den USA anschloss.

„Wir standen immer in Kontakt“, so der sportliche Leiter Thomas Reinhardt, der im Sommer von Rietzler die Zusage bekam, dass er nach seinem USA-Studium wieder nach Memmingen zurückkehrt. Jetzt wurde der Deal vertraglich perfekt gemacht. In Übersee war der Rückkehrer für das Universitäts-Team der Lynn Fighting Knights in Boca Raton (Florida) am Ball (32 Einsätze).

Lukas Rietzler soll die Lücke im zentralen Mittelfeld schließen. Mit seiner Erfahrung und der Rückkehr der bislang zahlreichen Verletzen will der Tabellenvorletzte versuchen, den Klassenerhalt noch zu schaffen. 12 Punktspiele stehen noch aus. Der Rückstand auf einen festen Nicht-Abstiegsplatz beträgt acht Punkte, auf den ersten Relegationsplatz fünf Punkte.

ass