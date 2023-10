Zweites Derby des Wochenendes verloren – Augsburger Panther in München klar unterlegen

In der DEL gab es am vergangenen Wochenende für den AEV zwei Nachbar-Duelle: Beidemale ging die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer leer aus. Nach dem 1:4 gegen Ingolstadt, gab es ein 1:5 beim deutschen Meister München.

Die Gastgeber liefen bis Sonntag ihrer Form in dieser Saison hinterher, doch gegen die Panther schafften sie die Wende. Ärgerlich aus Sicht der Gäste: Sie lieferten ein gutes erstes Drittel ab, brachten dann aber in den beiden folgenden Abschnitten kaum ein Bein aufs Eis und gingen am Ende sang- und klanglos unter. Das Resultat hätte noch höher ausfallen können.

Rund 800 Fans aus Augsburg machten anfangs eine tolle Stimmung in der alten Eishalle in München. Ihr Team hatte einen Traumstart. Chris Collins schloss ein Break eiskalt zum 0:1 (7.) ab, es war das erste Saisontor des Neuzugangs. Danach befanden sich die Panther auf dem Rückzug, gezwungenermaßen, denn die Mannschaft von Coach Toni Söderholm gab Gas. Chance um Chance ließen die Roten Bullen fahrlässig liegen, AEV-Keeper Markus Keller hielt, was zu halten war, doch beim 1:1 von DeSousa war er machtlos. Im zweiten Abschnitt nahm das Unheil seinen Lauf, nachdem Rantakari in Überzahl eine Riesenchance für Augsburg vergab und fast im Gegenzug erneut DeSousa zum 2:1 traf. Den Treffer hätte Karjalainen verhindern können, doch der Finne ließ sich vom Torschützen düpieren.

Danach hatten die Münchner das Heft fest in der Hand, ließen die Panther kaum noch zum Verschnaufen kommen und lediglich Keeper Markus Keller war es zu verdanken, dass der Meister nur mit einer 3:1-Führung – Blum traf in der 29. Minute – in die Pause gehen konnte. Der Schlussabschnitt ist schnell erzählt. Oswald (53.) und Ortega (54.) raubten mit einem Doppelschlag den Panthern jegliche Chance auf ein besseres Resultat, die Gastgeber waren alles in allem den Panthern klar überlegen und die Gäste kassierten ein Null-Punkte-Wochenende.

„Wir müssen einfacher spielen“, bilanzierte AEV-Coach Kreutzer hinterher, „der Mannschaft kann ich nicht viel vorwerfen, München hat gezeigt, dass es ein Topteam ist. Uns haben die Strafzeiten einfach zu viel Kraft gekostet“. Für die Panther geht es am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Frankfurt weiter.

Tore: 0:1 (7.) Collins (Trevelyan/Hanke), 1:1 (16.) DeSousa (Kastner/Hager), 2:1 (24.) DeSousa (Abelthshauser/Hager), 3:1 (29.) Blum (Ortega/DeSousa), 4:1 (53.) Oswald (Heigl/Ehliz), 5:1 (54.) Ortega (Daubner/Ehliz).

Strafminuten: München 4, Augsburg 10.

Zuschauer: 5728 (ausverkauft).

Schiedsrichter: Kopitz, Gofmann.

Ein Beitrag von Karl Luckner