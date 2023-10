Zweites Heimspiel, zweiter Heimsieg | Die ECDC Memmingen Indians schnappen sich gegen Höchstadt die nächsten Punkte

Zweites Heimspiel, zweiter Heimsieg für die ECDC Memmingen Indians. Die Maustädter schnappten sich gegen den Rivalen aus Höchstadt die nächsten drei Punkte. Ein 7:4 stand am Ende auf der Anzeigetafel am Hühnerberg, wo rund 2100 Zuschauer wieder für eine tolle Atmosphäre sorgten.

Gegen den HEC traten die Memminger mit voller Kapelle an, Leon Meder startete im Tor der Indians. Im ersten Drittel war der ECDC das bessere Team, folgerichtig fiel auch bereits in der 5. Minute die Führung. Edgars Homjakovs bediente Matej Pekr im Slot, der die Scheibe zum 1:0 in die Maschen hämmerte. Der HEC schaffte es aber kurze Zeit später auszugleichen. Einen Querpass vor dem Tor verwertete Klavs Planics zum 1:1. Memmingen zeigte weiter eine engagierte Leistung und belohnte sich in der 14.Minute mit einem Doppelschlag. Zuerst verwandelte Edgars Homjakovs zum 2:1, ehe Kapitän Christopher Kasten zum 3:1 traf.

Im zweiten Drittel verkürzten die Panzerechsen aus Höchstadt in doppelter Überzahl. Klavs Planics stand goldrichtig und bugsierte die Scheibe zum 2:3 ins Netz. Memmingen blieb die bessere Mannschaft, der HEC wurde aber mutiger. So schafften es die Gäste in der 30.Minute durch Tjalf Deichmann auszugleichen. Die Antwort der Indianer ließ aber nicht lange auf sich warten. Eddy Homjakovs umkurvte die HEC-Defensive und bediente mit einem Sahnepass Matej Pekr, der die Scheibe zum 4:3 erneut ins HEC-Gehäuse drückte.

Im letzten Drittel ließen die Rot-Weißen nicht mehr viel anbrennen. Leon Meder, der eine starke Leistung im Tor der Indians zeigte, vereitelte einige Chancen des HEC. So war es Leon Häring vorbehalten, mit seinem ersten Profitreffer für den ECDC, die Vorentscheidung herbeizuführen. Mit einem Schuss von der blauen Linie markierte der Youngster das 6:4. Den Schlusspunkt setzte dann Toptorjäger Matej Pekr, der per Empty Net Goal zum 7:4 seinen Hattrick schnürte.

Am Sonntag geht es für die Maustädter zum nächsten schweren Auswärtsspiel nach Heilbronn. Spielbeginn bei den Falken ist um 18:30 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet erst am 20.10. gegen den EV Füssen statt.

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Kasten, Pokovic; Pelikis, Häring; Menner, Fleischer – Fominych, Homjakovs, Pekr; Busch, Bräuner, Marsall; Meier, Meisinger, Pfalzer; Sarto, Dopatka, Ott.

Tore: 1:0 (5.) Pekr (Homjakovs, Kasten), 1:1 (7.) Planics (Fardoe, Zimmermann), 2:1 (14.) Homjakovs (Pekr), 3:1 (15.) Kasten (Busch, Pokovic), 3:2 (23.) Planics (Heinisch, Topol, 4-3), 3:3 (30.) Deichmann (Fardoe, Zimmermann), 4:3 (32.) Kasten (Homjakovs, Fominych), 4:4 (38.) Schiller (Heinisch, Neugebauer), 5:4 (39.) Pekr (Homjakovs, Peleikis), 6:4 (43.) Häring (Meisinger, Meier), 7:4 (58.) Pekr (Meder, ENG).

Strafminuten: Memmingen 10 – Höchstadt 6

Zuschauer: 2078