Zweites Spiel, zweiter Sieg | BG Leitershofen/Stadtbergen mit perfektem Start in die zweite Saison in der 2. Basketball-Bundesliga

Die BG Leitershofen/Stadtbergen bleibt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf Erfolgskurs. Am Dienstagnachmittag feierte man im zweiten Spiel binnen vierundzwanzig Stunden den zweiten Sieg. Es bedurfte in einer korbarmen Begegnung aber einem harten Stück Arbeit, bis die zwei Pluspunkte unter Dach und Fach waren. Mit dem Erfolg verteidigten die Kangaroos gleichzeitig die Tabellenführung vom ersten Spieltag.

Die Stadtberger Sporthalle war mit 820 Zuschauern bestens gefüllt, der Sieg in Fellbach vom Sonntag hatte sicherlich noch einmal einige zusätzliche Fans angelockt. Sie bekamen eine Partie zu sehen, welche eher Basketballstrategen und Freunde guter Verteidigungsarbeit überzeugen konnte. Fans des Offensivspektakels kamen daher eher weniger auf ihre Kosten. Die Kangaroos erwischten den besseren Start und gingen 9:5 in Führung. Entschieden anschließend das erste Viertel mit 17:12 zu ihren Gunsten. Dabei spielte das Team um Kapitän Chris Würmseher eine wirklich herausragende Verteidigung. Dies konnte man aber auch von den Gästen aus Hessen behaupten, und obwohl der gut aufgelegte BG-Forward Basti März in dieser Phase sieben Punkte in Folge erzielen, ließen sich die Skyliners nicht wirklich abschütteln. Das Polster zur Halbzeit betrug für die Leitershofer trotzdem neun Punkte (Spielstand 32:23). Bereits hier war den Zuschauern klar, dass es an diesem Nachmittag ein Low-Score Game zu sehen geben würde.

Im dritten Viertel hatten die Gäste ihre beste Phase und genehmigten den Stadtbergern nun selbst lediglich 10 Offensivpunkte. Vor allem ihr bester Spieler, Jordan Samare, punktete nun relativ einfach unter dem Korb. Frankfurt verkürzte bis zur 30. Spielminute auf 38:42, dem ein oder anderen wurde schon mulmig um die Kangaroos. Doch weit gefehlt. BG-Coach Emanuel Richter stellte nun seine Verteidigung auf Raumdeckung um. Damit kam das Team aus Mainhattan nicht wirklich klar. Genauso wenig wie mit Leitershofens „Bigman“ Bernhard Benke, der jetzt zum Turm in der Schlacht wurde. Er angelte sich praktisch jeden Rebound und sorgte auch mit eigenen Körben für einen dann doch wieder beruhigenden Vorsprung von 57:47 (38. Minute). Diesen Abstand brachten die Kangaroos dann nach Hause und konnten auch noch ihren Youngsters Benjamin Heinrich und Benjamin Kuprat ihre erste Zweitligaspielzeit vor eigenem Publikum gewähren. Nach der Schlusssirene stand allen Spielern beider Teams die Anstrengung und Erschöpfung förmlich ins Gesicht geschrieben. Die nicht ganz optimale Trefferquote auf beiden Seiten war sicherlich auch den direkt aufeinanderfolgenden Spielen, aber auch der extremen Schwüle in der Halle geschuldet. Am kommenden Samstag geht es bereits zu Hause weiter: Dann gastieren die TSV Oberhaching Tropics in der Stadtberger Sporthalle (Sprungball 19.30 Uhr). Die Münchner Vorstädter gewannen ihr Auftaktspiel gegen Schwenningen und mussten am Dienstag in Breitengüssbach dann ihre erste Niederlage hinnehmen.

BG Hessing Leitershofen: Kuprat, Würmseher (9), Lagerman, Carter(11), Heinrich, Duarte (4), Benke (9), Westermeir(11), März (10), Theiss, Vanaclocha (4), Hanzalek (1)