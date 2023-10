Zweites Spiel, zweiter Sieg | ECDC Memmingen Indians siegen auch gegen Bayreuth

Auch das zweite Spiel der Saison konnten die ECDC Memmingen Indians für sich entscheiden. Beim letztjähirgen DEL2-Teilnehmer aus Bayreuth gewannen die Indians knapp mit 6:5 und sicherten sich die nächsten drei Punkte.

Es war die erwartet schwere Aufgabe in Bayreuth, die auf die Maustädter wartete. Zu Beginn des ersten Drittels taten sich die Memminger schwer ins Spiel zu finden, da Bayreuth gut loslegte. Doch der Führungstreffer zum 1:0 durch Denis Fominych stabilisierte das Spiel der Indians merklich. In der 7.Minute musste man zwar den Ausgleichstreffer in Überzahl hinnehmen, Brett Schaefer war der Torschütze für die Tigers, Memmingen blieb aber konzentriert und schoss durch Matej Pekr das 2:1 in Überzahl. In der 18.Minute traf Dominik Meisinger zum 3:1, doch Bayreuth verkürzte kurz vor der ersten Drittelpause durch den Finnen Eero Elo zum 2:3.

Das zweite Drittel war dann der Weg auf die Siegerstraße für die Indians. Zunächst war es erneut Matej Pekr, der die Scheibe in Überzahl trocken unter die Latte setzte. Gegen Mitte des zweiten Drittels schnürte auch Dominik Meisinger den Doppelpack zum 5:2. Eine Minute später traf Eddy Homjakovs in Überzahl sogar zum 6:2, was eine komfortable Führung für den ECDC zu diesem Zeitpunkt bedeutete. Bayreuth gab sich aber keinesfalls geschlagen. Kontingentspieler David Stach bugsierte eine Minute vor der Pause die Scheibe zum 3:6 ins Netz, was den Tigers nochmals Hoffnung für den letzten Spielabschnitt gab.

Die Reaktion der Gastgeber war dementsprechend zu erwarten. Im letzten Drittel drückte Bayreuth nochmals auf das Memminger Gehäuse und probierte jetzt alles. Kapitän Steffen Tölzer erzielte das wichtige 4:6 für die Hausherren und läutete eine spannende Schlussphase ein. Die Bayreuth Tigers kamen sogar auf 5:6, durch den Treffer von Eero Elo zwei Minuten vor dem Ende, heran und somit dem Ausgleich spürbar nahe, aber die Rot-Weißen schafften es die Führung zu retten. Die Indianer entführten damit drei wichtige und letztendlich verdiente Punkte aus dem Tigerkäfig in Bayreuth.

ECDC Memmingen: Meder (Eisenhut) – Svedlund, Mastic; Kasten, Pokovic; Peleikis, Menner; Häring, Fleischer – Busch, Homjakovs, Pekr; Meier, Meisinger, Pfalzer; Marsall, Bräuner, Fominych; Ott, Dopatka, Sarto.

Tore: 0:1 (2.) Fominych (Marsall), 1:1 (7.) Schäfer (Stach, Hult, 5-4), 1:2 (9.) Pekr (Homjakovs, 5-4), 1:3 (18.) Meisinger (Meier, Mastic), 2:3 (20.) Elo (Schäfer, Schmidt, 5-4), 2:4 (26.) Pekr (5-4), 2:5 (34.) Meisinger (Pfalzer, Meier), 2:6 (35.) Homjakovs (Pekr, Svedlund, 5-4), 3:6 (39.) Stach (Hult, Schmidt), 4:6 (52.) Tölzer (Elo, Stach), 5:6 (58.) Elo (Stach, Tölzer, 6-5).

Strafminuten: Bayreuth 10 – Memmingen 8