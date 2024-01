Zwischen Hamburg und Florenz | Was könnte beim FC Augsburg noch auf dem Transfermarkt passieren?

Mit Masaya Okugawa hat ein dritter Spieler den FC Augsburg in der Wintertransferperiode verlassen, die letzte Bewegung im Kader dürfte dies noch nicht gewesen sein. Der ein oder andere Spielerwechsel scheint noch möglich.

Der 27-jährige Offensivspieler Masaya Okugawa kam im Sommer aus Bielefeld zum FC Augsburg, wurde in der Hinrunde aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Der Japaner kam so nur in den Spielen gegen Wolfsburg und in Bremen als Joker zum Einsatz, jetzt zieht er (vorübergehend weiter). Wie am Sonntag bestätigt wurde, wird sich Okugawa bis zum Saisonende auf Leihbasis dem Zweitligisten Hamburger SV anschließen. Über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart. Er ist nach Cardona (Saint Etienne) und Zehnter (Paderborn) bereits der dritte Abgang aus dem Augsburger Bundesligakader in dieser Transferperiode. Weitere Abschiede sind denkbar.

Florenz und Brasilien – Augsburgs Spieler sind begehrt

Ein Gerücht rankt sich nachhaltig um den Namen Ruben Vargas. Auch wenn FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic zu Protokoll gibt, dass man mit dem Schweizer plant, so bestätigt er auch Kontakte mit dem italienischen Erstligisten Florenz. Der Vertrag mit dem 25-Jährigen läuft aktuell noch bis 2025, bei einem aktuellen Marktwert von geschätzt 6,5 Millionen Euro müsste die Fiorentina wohl bereit sein, eine Transferentschädigung von über 10 Millionen Euro zu überweisen. Wirklich konkret scheinen die Gespräche allerdings im Moment noch nicht zu sein.

Klarer scheint da schon die Situation um Linksverteidiger Iago. Nach fünf Jahren beim FCA zieht es den Brasilianer nach Vertragsende im Sommer wohl ablösefrei zurück in Heimat. Beim Erstligisten EC Bahia soll er nach übereinstimmenden Medienberichten bereits einen Vorvertrag unterzeichnet haben.

Qualität und Erfahrung gesucht – Schlägt der FCA noch auf dem Transfermarkt zu?

Auch wenn man den Dribbler Vargas halten kann, ist man in Schwaben nicht abgeneigt selbst auch nochmals auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Sowohl Trainer Thorup, als auch Jurendic würden das bestehende Aufgebot noch mit Erfahrung und Qualität verstärken wollen. Ein Spielertyp „Motor“ scheint dabei unter anderem noch auf dem Wunschzettel zu stehen. Seit dem Abgang von Daniel Baier 2020 fehlt dem FCA ein echter Spielmacher. Wo man solch einen Spieler im Winter zu in Augsburg leistbaren Konditionen bekommt, ist allerdings wohl noch nicht geklärt. Noch bis zum sogenannten Deadline Day am Donnerstag, den 01. Februar (18:00 Uhr) kann man diese Aufgabe lösen.