Am Montag, 05.09.2022, um 23.40 Uhr, führten Streifenbeamte der Polizei Zusmarshausen auf der Staatsstraße 2510 zwischen Horgau und Biburg Höhe Schäfstoss eine Verkehrskontrolle durch. Bei Beendigung der Kontrolle bemerkten sie einen Kleintransporter, dessen Fahrer bei ihrem Anblick langsamer fuhr, stoppte und nach Schäfstoss abbog.

Angesichts dieses auffälligen Verhaltens wendete die Streife, um den Kleintransporter ebenfalls zu kontrollieren. In der zum Weiler Schäfstoß führenden Straße versuchten die Beamten den Fahrzeugführer mit Anhaltesignale zu stoppen. Dieser gab jedoch Gas und fuhr zurück auf die Staatsstraße in Richtung Biburg. Dort hielt er nach wenigen Metern an, verließ sein Fahrzeug und rannte in ein Sonnenblumenfeld. Ein anwesender Beifahrer wurde am Fahrzeug durch einen Beamten der verfolgenden Streife fixiert, während die anderen Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen. Mit weiteren unterstützenden Streifen konnte das Sonnenblumenfeld umstellt werden. Gegen 00.20 Uhr lokalisierte der hinzugezogene polizeiliche Drohnenpilot den Flüchtigen und lotste durch Ausleuchten der Fundstelle die Polizeibeamten dorthin.

Die Zusmarshauser Beamten konnten einen 22-jährigen polnischen Paketfahrer vorläufig festnehmen, der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Auch ein zusätzlich angeforderter Polizeidiensthundeführer suchte das Gelände noch vorsorglich nach verdächtigen Gegenständen, ohne Ergebnis, ab. Beide Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Sachverhaltsabklärung zur Dienststelle nach Zusmarshausen verbracht. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst, eine Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt folgt.

