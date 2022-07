In der Frage, was einen guten Arzt ausmacht, gehen die Meinungen der meisten Menschen auseinander. Während sich der eine schon freut, ernstgenommen zu werden, ist dem nächsten einzig und allein die erfolgreiche Behandlung eines gesundheitlichen Problems wichtig. Richtig gut aufgehoben bei einem Arzt fühlen wir uns alle aber wahrscheinlich dann, wenn viele Faktoren zusammenkommen.

Seit 29 Jahren ermittelt die Zeitschrift Focus Gesundheit die besten Ärzte des Landes aus einem Pool von immerhin 400.000 niedergelassenen und Klinikärzten deutschlandweit. Neben den Kriterien Qualifikation und Ruf müssen die Punkte Weiterbildungsbefugnis, Habilitation, Chefarzt resp. Direktor, Spezialist einer Fachgesellschaft sowie bereits als Focus-Top-Mediziner ausgezeichnet erfüllt sein. Nach mehreren Auswahl-Runden blieben von anfangs 400.000 30.000 Ärzte übrig. In Fragebögen gaben die vom Magazin Focus kontaktierten Mediziner beispielweise an, welche Eingriffe sie wie oft durchführen, wie stark sie mit Fachleuten anderer Disziplinen zusammenarbeiten oder etwa ihr Engagement in Wissenschaft, Forschung und Lehre. Ärzte, die wissenschaftlich arbeiten und selber veröffentlichen, sind mit neuesten Forschungsergebnissen, Diagnose- und Therapieverfahren vertraut, was den Patienten zugutekommt.

Die Ärzte konnten ebenfalls angeben, ob sie selbst Studien durchführen – für Patienten, die als austherapiert gelten oder denen gängige Therapien nicht mehr helfen, oft die letzte Chance auf Heilung. Zudem konnte im Fragebogen angegeben werden, ob die Experten Patientenschulungen, Veranstaltungen für Angehörige oder digitale Sprechstunden durchführen – gängige Praxis am UKA. Jeder der 30.000 Mediziner gab zudem an, bei welchem Kollegen aus dem eigenen oder einem anderen Fachbereich er oder sie sich behandeln lassen würde. Ein starkes Kriterium, das auch entsprechend gewichtet in die Bewertung einging, denn in der Wissenschaft gilt die wechselseitige Beurteilung unter Kollegen als sehr überzeugend.

In der Ärzteliste 2022 ist das Universitätsklinikum Augsburg mit zahlreichen Medizinern vertreten. Das sind sie in alphabetischer Reihenfolge:

Prof. Dr. Matthias Anthuber

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie

Tumoren des Verdauungstraktes, Bauchchirurgie, Gallenblasen-/Gallenwegschirurgie,

Prof. Dr. Christian Dannecker

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Gynäkologische Tumoren

Dr. Desirée Dunstheimer

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Kinderendokrinologie/-diabetologie

Dr. Bernd Geißler

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationsmedizin

Antirefluxchirurgie

Prof. Dr. Alkomiet Hasan

BKH Augsburg – Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der

Universität Augsburg

Suchterkrankungen, Schizophrenie

Prof. Dr. Thomas Kröncke

Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie

Radiologie

Prof. Dr. Constantin Lapa

Klinik für Nuklearmedizin

Nuklearmedizin

Prof. Dr. Helmut Messmann

III. Medizinische Klinik

Tumoren des Verdauungstraktes, Gastrointestinale Endoskopie

Prof. Dr. Georg Stüben

Klinik für Strahlentherapie

Strahlentherapie

Prof. Dr. Dorothea Weckermann

Klinik für Urologie

Blasenkrebs, Prostatakrebs

Prof. Dr. Julia Welzel

Klinik für Dermatologie und Allergologie

Hauttumoren

Prof. Dr. Johannes Zenk

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Gehörerkrankungen, Sinusitis