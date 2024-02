21-Jähriger in Füssen durch Messer schwer verletzt – Angreifer können fliehen

Am Samstagnachmittag kam es im Baumgarten in Füssen zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Dabei wurde eine Person durch ein Messer schwer verletzt.

Der 21-jährige Geschädigte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei leitete umgehend großangelegte Fahndungsmaßnahmen ein, auch unter der Beteiligung eines Polizeihubschraubers, um die geflüchteten Personen zu finden. Die Ermittler nehmen an, dass die Beteiligten einander kannten.

Die Kriminalpolizei Kempten hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0831/9909-0 zu melden.