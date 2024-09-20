Newsletter
type here...

Überregionale Schlagzeilen

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...

Folge uns

Polizei & Co

Polizeimeldungen Bayern

54-jähriger wegen versuchten Totschlags an Lebensgefährtin in Holzkirchen verhaftet

Polizeipräsidium Oberbayern Süd 0
In Holzkirchen, Landkreis Miesbach, ereignete sich am Montagabend, den...

Schwerer Verkehrsunfall auf A7 bei Kempten: Vier Verletzte und 90.000 Euro Schaden

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West 0
Am Dienstag hat sich gegen 13:20 Uhr an der...

Raubüberfall auf 20-Jährigen am Laimer Platz – Täter flüchten mit Bargeld

Polizeipräsidium München 0
Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, wurde ein 20-jähriger...

Heroinfund in Bahnhofs-Socke: 41-Jähriger in Cham festgenommen und in U-Haft

Polizeipräsidium Oberpfalz 0
CHAM, LKR. CHAM. Ein 41-jähriger Mann befindet sich in...
Anzeigespot_img

Sport in Bayerisch-Schwaben

Video News

Politik & Wirtschaft

Kunst & Kultur

Anzeige

Exklusive Kolumnen

Eva Weber

Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg

Andreas Riedel

Fußballfan und -experte

Freizeit

Gewinnspiele

Technik & Gadgets