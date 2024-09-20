Meistgelesen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes
Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizei & Co
Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Oberfranken
Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...
Polizeipräsidium Mittelfranken
Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...
Folge uns
Polizei & Co
Polizeimeldungen Bayern
54-jähriger wegen versuchten Totschlags an Lebensgefährtin in Holzkirchen verhaftet
In Holzkirchen, Landkreis Miesbach, ereignete sich am Montagabend, den...
Schwerer Verkehrsunfall auf A7 bei Kempten: Vier Verletzte und 90.000 Euro Schaden
Am Dienstag hat sich gegen 13:20 Uhr an der...
Raubüberfall auf 20-Jährigen am Laimer Platz – Täter flüchten mit Bargeld
Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, wurde ein 20-jähriger...
Heroinfund in Bahnhofs-Socke: 41-Jähriger in Cham festgenommen und in U-Haft
CHAM, LKR. CHAM. Ein 41-jähriger Mann befindet sich in...
Video News
Politik & Wirtschaft
Kunst & Kultur
Anzeige
Exklusive Kolumnen
Eva Weber
Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg
Andreas Riedel
Fußballfan und -experte