Presse Augsburg-Gewinnspiel | Der Addnfahrer – „Lausbuam Gschicht´n“ in Augsburg

Anzeige | Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms “S’Lem is koa Nudlsubbn”, mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Begeisterung sorgte, startet der Addnfahrer im Frühjahr 2025 mit seinem lang ersehnten zweiten Programm “Lausbuam Gschicht’n” auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen.

“Der Addnfahrer hatte nicht zu viel versprochen, drei Stunden Angriff auf die Lachmuskeln der Besucher waren garantiert. Das Schöne am Addnfahrer und an dem Abend war, dass er über sich selbst am besten lachen konnte, wie beispielsweise über seine Erlebnisse in Thailand, die er grandios ausschmückte. Er selbst war überwältigt von dem Publikum im Audimax und erhielt für seine grandiose Show stehende Ovationen.” – Ostbayern Kurier

“Die Kunstfigur des Addnfahrer funktioniert durch mehrere Zutaten, die ineinander wie zu einem köstlichen Gugelhupf verbacken. (…) Er nimmt sich selbst aufs Korn und nur selten ernst.” – Ansbach

“Der Addnfahrer macht das auch einfach gut, rein humorhandwerklich betrachtet. Seine Mimik, das Bühnenoutfit, der Aufbau seiner Geschichten, die Intonierung seiner markanten Stimme, die Pointensetzung und die Interaktion mit dem Publikum – Thomas Willibald weiß, was er tut, wie er es tut und er kann es auch noch.” – Suhl

Auch bei der neuen Tour garantiert der bayerische Publikumsliebling mit seiner einzigartigen Art und pointiertem Humor beste Unterhaltung.

Am Samstag, 14.02. – 20 Uhr ist Comedian und YouTuber „Addnfahrer“ mit seinem neuen Live-Programm „Lausbuam Gschicht´n“ im Kongress am Park in Augsburg zu Gast.

