2. Liga: Elversberg steigt auf – FCM und Dresden gerettet

Die SV Elversberg spielt in der kommenden Saison in der 1. Fußball-Bundesliga. Die Saarländer setzten sich am letzten Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag mit 3:0 gegen Preußen Münster durch und sicherten sich so das zweite direkte Aufstiegsticket nach dem FC Schalke 04.

1. FC Magdeburg – 1. FC Kaiserslautern am 17.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

In die Aufstiegsrelegation gegen den VfL Wolfsburg geht es unterdessen für den SC Paderborn, der die Zweitligasaison nach einem 2:0 in Darmstadt auf dem dritten Rang beendeten. Für Hannover 96, vor dem Spieltag punktgleich mit Elversberg und Paderborn, blieb nach einem 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg nur der undankbare vierte Platz übrig.

Spannend gestaltete sich auch der Abstiegskampf. Vor dem Spieltag konnten rechnerisch die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Eintracht Braunschweig noch direkt absteigen, während Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg noch auf den Relegationsplatz hätten rutschen können. Letztendlich erwischte es Düsseldorf – die Fortuna folgt nach einem 0:3 im direkten Abstiegsduell in Fürth Preußen Münster in die 3. Liga. Fürth muss derweil in die Relegation gegen Rot-Weiss Essen – den entscheidenden Unterschied zwischen den Franken und Düsseldorf machte nur die um ein Tor bessere Tordifferenz.

Die Ostklubs Dresden und Magdeburg, die in einer schwierigen Saison mehrfach am Tabellenende standen, konnten sich derweil retten. Die Dresdner belegen nach einem 2:1 gegen Holstein Kiel mit 41 Punkten den elften Platz, während die Magdeburger die Saison trotz einer 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern mit 39 Zählern auf dem 14. Platz beenden. Dabei hatte Dresden nach der Hinrunde mit nur 13 Punkten noch die Rote Laterne inne, konnte sich aber mit einer extrem starken Rückrunde befreien. Die Magdeburger konnten derweil nach einer längeren Schwächephase dank eines überzeugenden Saisonendspurts die Klasse halten.

Eine Niederlage musste derweil Braunschweig (0:1 bei Zweitligameister Schalke) hinnehmen. Am Ende reichte es trotzdem gerade so für Platz 15. Bielefeld konnte sich zudem durch ein souveränes 6:1 gegen Hertha BSC retten. Die einzige Partie, in der es für beide Teams um nichts mehr ging, zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Bochum endete 1:2.

Die Abschlusstabelle:

1 FC Schalke 04

2 SV Elversberg

3 SC Paderborn 07

4 Hannover 96

5 SV Darmstadt 98

6 1. FC Kaiserslautern

7 Hertha BSC

8 1. FC Nürnberg

9 VfL Bochum

10 Karlsruher SC

11 Dynamo Dresden

12 Holstein Kiel

13 Arminia Bielefeld

14 1. FC Magdeburg

15 Eintracht Braunschweig

16 SpVgg Greuther Fürth

17 Fortuna Düsseldorf

18 Preußen Münster.