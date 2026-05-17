Transatlantik-Koordinator: Trump würde Tomahawk-Kauf zustimmen

Die Bundesregierung glaubt trotz des abgekühlten Verhältnisses zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump weiter an den geplanten Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern in den USA.

“Wenn der Kauf von Tomahawks nur eine Frage des Preises wäre, dann wäre Trump sofort dabei”, sagte der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, der “Welt”. Er habe dazu in Washington unterschiedliche Stimmen gehört: Die Absage der Stationierung sei eine emotionale Entscheidung des Präsidenten gewesen. Oder Trump benutze das Thema als Verhandlungschip, bis hin zum Argument, dass die Lager leer und die Produktionskapazitäten erschöpft seien.

Trotz der jüngsten Spannungen zwischen Trump und Merz würden Deutschlands Investitionen in die eigene Verteidigung weiter wohlwollend wahrgenommen. Etwa auch die Entscheidung, ein Minenjagdboot ins Mittelmeer zu verlegen, das nach Ende des Kriegs im Iran in der Straße von Hormus eingesetzt werden könnte. “Es wird in Washington klar wertgeschätzt, dass wir bereits Maßnahmen getroffen haben, unsere Minenräumkapazitäten in Richtung Südosten zu bewegen, in unserem legalen Raum, also ins Mittelmeer. Das wird von US-Seite sehr genau beobachtet”, so Hakverdi.

Trumps folgenschwere Reaktion auf Merz` Kritik Anfang des Monats werde grundsätzlich “in Washington als eine persönliche Sache gewertet, dass Trump persönlich enttäuscht war”, sagte Hakverdi. Das ändere aber nichts daran, dass Deutschland aus US-Sicht sicherheitspolitische Anforderungen erfülle oder sogar übererfülle, so der SPD-Politiker. Der Nato-Gipfel Anfang Juli in Ankara sei “die nächste gute Gelegenheit, um auf den deutschen Beitrag hinzuweisen”.