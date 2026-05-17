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Bayern feiern Meisterparty: Jetzt soll auch das Double her

Presse Augsburg
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Nach der Meisterschaft feiert der FC Bayern ausgelassen auf dem Münchner Marienplatz. Trotz Party-Stimmung sprechen die Stars aber auch über eine große Enttäuschung.
 


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