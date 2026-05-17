Bayern feiern Meisterparty: Jetzt soll auch das Double her

BayernSportVideosBayern feiern Meisterparty: Jetzt soll auch das Double her Zuletzt aktualisiert: 17. Mai 2026 17:07 Presse Augsburg Teilen 0 Minuten Lesezeit Teilen Nach der Meisterschaft feiert der FC Bayern ausgelassen auf dem Münchner Marienplatz. Trotz Party-Stimmung sprechen die Stars aber auch über eine große Enttäuschung. 2. Liga: Elversberg steigt auf – FCM und Dresden gerettet 2. Bundesliga: Elversberg steigt auf – Düsseldorf muss in 3. Liga Ausgebrochener Tiger bei Leipzig erschossen – ein Verletzter Trump verkündet: Vizechef der Terrororganisation IS «eliminiert» Sky: Neuer kehrt in die Nationalmannschaft zurück GETAGGT:FCBFCBayern Diesen Artikel teilen Facebook Whatsapp Whatsapp Link kopieren Drucken VonPresse AugsburgFolgenNewsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion. Vorheriger Artikel Klimaunion hält Heizungsgesetz für verfassungswidrig Nächster Artikel 2. Bundesliga: Elversberg steigt auf – Düsseldorf muss in 3. Liga Folgen Sie uns60KFollowerGefällt mir4.2KFollowerFolgen16.9KFollowerFolgen2.4KAbonnentenAbonnieren