Eintracht Frankfurt verleiht Noel Futkeu an die SV Elversberg

Eintracht Frankfurt hat Stürmer Noel Futkeu bis zum 30. Juni 2027 an die SV Elversberg ausgeliehen. Wie die SGE am Samstag mitteilte, erhält der Bundesligaaufsteiger eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Noel Futkeu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Futkeu war 2023 von Schwarz-Weiß Essen an den Main gekommen und hatte für die Frankfurter U21 in 27 Regionalligaspielen 16 Tore erzielt. In derselben Saison kam er zu einem Kurzeinsatz für die Profis im DFB-Pokal. 2024 wechselte der Angreifer zur SpVgg Greuther Fürth und wurde in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig der 2. Bundesliga. Anschließend machte Eintracht Frankfurt von einer Rückkaufoption Gebrauch.

SGE-Sportdirektor Timmo Hardung sagte, Futkeu sei ein gutes Beispiel dafür, wie sich junge Spieler bei Eintracht Frankfurt über verschiedene Wege zum Profi entwickeln könnten. In Elversberg finde der Stürmer vielversprechende Voraussetzungen vor, um nun auch in der Bundesliga Fuß zu fassen.