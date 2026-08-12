Paris St. Germain gewinnt Uefa-Supercup gegen Aston Villa

Paris St. Germain hat den Uefa-Supercup in einem packenden Duell gegen Aston Villa mit 2:1 gewonnen.

Uefa-Supercup Paris St. Germain – Aston Villa am 12.08.2026, Frank Hoermann/Sven Simon/ddp via dts Nachrichtenagentur

Bereits in der 20. Minute brachte Khvicha Kvaratskhelia die Pariser in Führung, als er nach einem Zuspiel von Desiré Doué den Ball mit einem wuchtigen Rechtsschuss im Netz unterbrachte. Aston Villa gelang jedoch kurz vor der Halbzeit der Ausgleich durch den 17-jährigen Brian Madjo, der nach einer präzisen Flanke von John McGinn den Ball per Direktabnahme unter die Latte setzte.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Paris den Druck und ging in der 61. Minute erneut in Führung. Desiré Doué nutzte ein Zuspiel von Ousmane Dembelé, um den Ball im Tor der Engländer unterzubringen. Der Treffer wurde zunächst wegen einer Abseitsstellung überprüft, jedoch nach VAR-Prüfung anerkannt. Aston Villa versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch an der gut organisierten Abwehr der Franzosen.