Polizeipräsidium Unterfranken

Vermisst: 24‑Jähriger Lukas Schenk zuletzt in Werneck gesehen — Polizei bittet um Hinweise

Vermisst: 24‑Jähriger Lukas Schenk zuletzt in Werneck gesehen — Polizei bittet um Hinweise
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Die Polizei Schweinfurt sucht nach dem 24-jährigen Lukas Schenk, der zuletzt am Mittwoch gegen 13:50 Uhr am Balthasar-Neumann-Platz in Werneck gesehen wurde und kurz darauf als vermisst gemeldet worden ist. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb die Suche bisher erfolglos; die Ermittler wenden sich daher an die Bevölkerung.

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Beschreibung des Vermissten

Lukas Schenk wird als etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und athletisch beschrieben. Er hat kurze dunkelbraune Haare und trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze kurze Hose. Zudem führte er eine schwarze Sporttasche mit sich.

Hinweise und Verhaltensempfehlung

Die Polizei weist darauf hin, dass sich der Vermisste aufgrund der Gesamtumstände in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Sollte jemand die Person antreffen, wird gebeten, sie nicht anzusprechen, sondern umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu informieren. Es wird außerdem gebeten, keine Anhalter mitzunehmen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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