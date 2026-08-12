Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Verdächtiger Gegenstand in Neu‑Ulm harmlos: Sperrungen und Absperrungen aufgehoben

Verdächtiger Gegenstand in Neu‑Ulm harmlos: Sperrungen und Absperrungen aufgehoben
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Verdächtiger Gegenstand bei Paketdienst löst Einsatz aus – Entwarnung

Ein verdächtiger, sprengstoffähnlicher Gegenstand in der Nähe eines Versanddienstleisters in der Max-Eyth-Straße in Neu-Ulm hat am Mittwochmittag einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anliegende Bereiche wurden geräumt und die an die Firma angrenzende Bahnlinie gesperrt; nach Untersuchung durch Sprengstoffspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte jedoch keine sprengstoffrelevante Spur festgestellt werden, so die Polizei.

Inhalte im Überblick

Absperrungen aufgehoben, Bahnstrecke wieder freigegeben

Die Spezialisten des Landeskriminalamtes stellten bei ihren Untersuchungen keinerlei Hinweise auf Sprengstoff fest. Daraufhin wurde Entwarnung gegeben, die Absperrungen wurden unmittelbar aufgehoben und die Sperrung der Bahnlinie beendet.

Polizei dankt für Kooperation

Die Einsatzkräfte hatten zuvor die angrenzenden Bereiche geräumt, um mögliche Gefahren auszuschließen. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung. Die Behörde bedankte sich bei allen Betroffenen für ihr Verständnis.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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