Tödliche Verkehrsunfälle in Schwaben Süd/West: Opferzahl steigt um 50 Prozent

Im ersten Halbjahr 2026 ist die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West deutlich gestiegen: Die Polizei registrierte 22 Unfälle mit tödlichem Ausgang nach 16 im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Todesopfer erhöhte sich von 16 auf 24.

Wer betroffen war

Unter den 24 Getöteten befanden sich elf Pkw-Insassen, sechs motorisierte Zweiradnutzer, ein Quadfahrer, vier Radfahrende – dabei zwei mit herkömmlichen Fahrrädern und zwei mit Pedelecs – sowie zwei Fußgänger. Pkw-Nutzer bleiben mit 23 Personen die größte Gruppe der Unfallbeteiligten, doch der Anteil vermeintlich schwächerer Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrende und motorisierte Zweiradnutzer ist mit 14 Personen ebenfalls hoch.

Besonders auffällig ist der Anstieg der Beteiligung älterer Verkehrsteilnehmer: Die Zahl der Unfallbeteiligten über 65 Jahre stieg von sieben auf elf (+57 Prozent). Auch junge Fahrer im Alter von 21 bis 25 Jahren waren häufiger betroffen; ihre Beteiligung erhöhte sich von zwei auf fünf Unfälle (+150 Prozent).

Ursachen und Folgen

Die Zahl der schwer verletzten Personen sank leicht von 369 auf 356, die Gesamtzahl der Unfälle mit schwer Verletzten blieb mit 338 nahezu unverändert gegenüber 337 im Vorjahr. Als Hauptunfallursachen nennt das Polizeipräsidium weiterhin nicht angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung und Vorfahrtsmissachtungen.

Im Juni 2026 führte die Polizei einen Aktionsmonat zur „Landstraßensicherheit“ durch. Dabei wurden insgesamt 1.668 Verkehrsverstöße festgestellt, darunter 723 Geschwindigkeitsverstöße, 201 Verstöße wegen Handynutzung, 60 Verstöße gegen Überholverbote sowie 77 Strafanzeigen, etwa wegen Trunkenheitsfahrten oder Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Präsidium betont, dass all diese Verhaltensverstöße die Verkehrssicherheit erheblich gefährden.

Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang werden von den örtlichen Unfallkommissionen, bestehend aus der Straßenverkehrsbehörde, dem Straßenbaulastträger und der Polizei, zeitnah analysiert und auf notwendige Maßnahmen hin überprüft.

„Sicherheit im Verkehr ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jede und jeder Einzelne kann sofort etwas tun: Geschwindigkeit anpassen, Abstand halten und das Handy weglegen. Damit kommen wir alle sicherer an.“

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West kündigte an, weiterhin Verkehrskontrollen durchzuführen, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.