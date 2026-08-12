Stahlträger stürzt auf A81 in Baden-Württemberg

Im baden-württembergischen Schwarzwald-Baar-Kreis zwischen Bad Dürrheim und Geisingen ist am Mittwoch der Stahlträger einer Brücke auf die A81 gestürzt. Die Polizei teilte mit, dass die Autobahn aus Sicherheitsgründen bei Bad Dürrheim in Richtung Singen und Stuttgart gesperrt wurde, da unklar ist, ob die weiteren Stahlträger der Brücke ausreichend Halt bieten. Eine Person wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Geisingen und am Autobahndreieck Bad Dürrheim umgeleitet. Trotz der eingerichteten Umleitungen muss weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Polizei leitet den aufgestauten Verkehr unter Begleitung rückwärts von der A81 in Richtung A864 ab.

Die Arbeiten zur Freigabe der Fahrbahn in Richtung Stuttgart dauerten zunächst noch an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Singen bleibt voraussichtlich bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.