Polizeipräsidium Mittelfranken

Neongrüne Verfärbung an drei Fürther Brunnen – Kripo ermittelt

Neongrüne Verfärbung an drei Fürther Brunnen – Kripo ermittelt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Neongrüne Verfärbung in mehreren Brunnen in Fürth untersucht

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Am Dienstagvormittag wurde in Fürth eine auffällige neongrüne Verfärbung des Wassers in mehreren Brunnen festgestellt. Eine Passantin entdeckte gegen 09:30 Uhr die Verfärbung am Obstmarkt; nach einer Überprüfung ergaben sich weitere Hinweise auf betroffene Brunnen in der Innenstadt. Insgesamt waren drei Brunnen betroffen, das Wasser wurde vom Betreiber vorsichtshalber abgelassen.

Betroffene Brunnen im Stadtgebiet

Die Verfärbungen traten am Gauklerbrunnen am Obstmarkt, am Paradiesbrunnen in der Königswarterstraße und im Fontänenfeld in der Fußgängerzone auf. Nach der Entdeckung sicherte der Betreiber die betroffenen Anlagen, indem das Wasser abgelassen wurde.

Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob ein Zusammenhang mit einer bereits im Mai durchgeführten Protestaktion in Nürnberg besteht. Die Ermittler bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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