Vermisster 29‑Jähriger aus Nürnberg im Ausland gefunden – Fahndung beendet

Die seit dem 1. Juli vermisste Person aus Nürnberg ist wieder aufgetaucht: Der 29-jährige Dominik W. wurde zwischenzeitlich im Ausland angetroffen, wie die Polizei mitgeteilt hat. Die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

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Behördliche Mitteilung

Fahndung beendet

Wie bereits in der Meldung vom 10. Juli berichtet, galt der 29-Jährige seit dem 1. Juli als vermisst. Nach Angaben der Polizei konnte er nun aufgefunden werden. Auf weitere Details zum Aufenthaltsort oder den Umständen des Auffindens wurde in der Mitteilung nicht eingegangen.

Behördliche Mitteilung

Mit dem Auffinden von Dominik W. sieht die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung als erledigt an und hat diese widerrufen. Nähere Informationen gab die Dienststelle nicht bekannt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.