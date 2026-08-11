Polizeipräsidium Mittelfranken

Porsche 911 Turbo in Katzwang gestohlen – Polizei sucht Zeugen (90.000 €)

Porsche 911 Turbo in Katzwang gestohlen – Polizei sucht Zeugen (90.000 €)
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Katzwang ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein graues Porsche Cabrio gestohlen worden. Das Fahrzeug, ein Porsche 911 Turbo mit dem amtlichen Kennzeichen SC‑V 911, stand am Samstag ab 18:00 Uhr in der Strawinskystraße und war am Sonntag um 15:30 Uhr nicht mehr vorzufinden. Sein Zeitwert wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Inhalte im Überblick

Fahrzeugbeschreibung und Tatzeitraum

Nach Angaben der Polizei war der Sportwagen über einen Zeitraum von rund 21 Stunden in der Strawinskystraße abgestellt. Als vermisst gemeldet wurde das Auto am Sonntagnachmittag. Weitere Details zum Tathergang macht die Polizei bislang nicht öffentlich.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Strawinskystraße Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können. Die Ermittler hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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