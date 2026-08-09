43‑Jähriger in Nürnberger Tabakladen gefasst – Zigaretten und Hebelwerkzeug sichergestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in ein Tabakgeschäft am Maxplatz in der Nürnberger Innenstadt eingebrochen worden. Ein Zeuge alarmierte gegen 1:45 Uhr die Polizei, nachdem er eine maskierte Person in den Geschäftsräumen beobachtet hatte. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen kurz darauf in der Nähe einen 43 Jahre alten Mann fest; bei ihm fanden sie Zigarettenstangen, Bargeld, Hebelwerkzeug und Handschuhe.

Zeugenhinweis führt zur schnellen Festnahme

Ein Anrufer meldete per Notruf, dass sich eine maskierte Person in dem Laden aufhalte und Schränke durchsuche. Als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eintraf, war die Person nicht mehr vor Ort. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte jedoch rasch zum Erfolg: Beamte nahmen einen 43-Jährigen fest, der eine Tasche mit mehreren Stangen Zigaretten und Bargeld bei sich hatte.

Ermittlungen und weitere Maßnahmen

Bei dem Festgenommenen wurden außerdem Hebelwerkzeug und Handschuhe sichergestellt. Die Polizei brachte den Mann zur Dienststelle, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie die Entnahme einer DNA-Probe erfolgten. Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen an. Nach den Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder entlassen.

Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.