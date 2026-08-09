Großbrand auf Terrasse in Weißenburg: 100.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Großschaden nach Brand in Mehrfamilienhaus in Weißenburg

In einem Mehrparteienhaus in der Geheimrat-Dr.-Dörfler-Straße in Weißenburg ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer begann gegen 16:00 Uhr auf einer Terrasse und zerstörte das komplette Mobiliar sowie die Verglasung der Terrasse; außerdem griffen die Flammen auf die Balkonbereiche des ersten und zweiten Obergeschosses über. Personen wurden nicht verletzt, zwei Bewohner suchten jedoch aufgrund eines Schocks vor Ort medizinische Behandlung.

Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Weißenburg war bereits eine deutliche Rauchentwicklung erkennbar. Die Freiwillige Feuerwehr Weißenburg löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.