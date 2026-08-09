Zwei Tote nach mutmaßlichem Motorradrennen in Köln

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Östlichen Zubringerstraße (L124) in Köln-Gremberg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall ein weiterer Motorradfahrer schwer verletzt; die Ermittler gehen von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aus.

Bundespolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Zeugenaussagen waren die beiden Motorradfahrer gegen 00:15 Uhr mit sehr hoher Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs und überholten Autos auf der L124 rechts. Zwischen den Anschlussstellen Am Grauen Stein und Kalk/Poll stießen sie auf der Hauptfahrbahn zusammen. Der 27 Jahre alte Fahrer einer Honda starb noch an der Unfallstelle, sein 26 Jahre alter Sozius erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 33 Jahre alte Fahrer einer Kawasaki Ninja, der an dem Unfall beteiligt war, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Angehörige der Betroffenen werden von Notfallseelsorgern betreut. Die Unfallaufnahme und die Sperrung der L124 dauerten bis in die Morgenstunden an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Spurensicherung und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.