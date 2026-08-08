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Bulgarien: Drohne in Nähe von wichtiger Gaspipeline explodiert

Bulgarien: Drohne in Nähe von wichtiger Gaspipeline explodiert
DTS Nachrichtenagentur
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Eine unidentifizierte Drohne ist am Samstag in Bulgarien nahe der Grenze zu Rumänien explodiert. Der bulgarische Premierminister Rumen Radev teilte mit, dass die Drohne aus dem rumänischen Luftraum in den bulgarischen eingedrungen sei, bevor sie in der Nähe einer Kompressorstation der Trans-Balkan-Gaspipeline detonierte. Die Explosion ereignete sich etwa 1.000 Meter vom ehemaligen Grenzübergang Kardam entfernt.

Flagge von Bulgarien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Radev erklärte, dass sowohl die bulgarischen als auch die rumänischen Behörden die Drohne nicht erfasst hätten, als sie durch ihren jeweiligen Luftraum flog. Rumänische Grenzpolizisten hätten das Geräusch der Drohne wahrgenommen, und eine laute Explosion sei von einer bulgarischen Grenzpatrouille gehört worden. Der Ort der Explosion sei sofort identifiziert worden, und es habe weder Opfer noch Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur gegeben.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um den Typ der Drohne zu bestimmen. Der Vorfall ereignete sich, nachdem rumänische Streitkräfte im Juli innerhalb von wenigen Tagen drei Drohnen in ihrem Luftraum abgeschossen hatten. Mindestens eine dieser Drohnen wurde als Shahed-Typ identifiziert, der auch von russischen Streitkräften verwendet wird.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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