Politik & Wirtschaft

Grüne streiten über Lockerung des Lkw-Sonntagsfahrverbots

Grüne streiten über Lockerung des Lkw-Sonntagsfahrverbots
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die wegen des Niedrigwassers von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) vorgeschlagene und bereits von mehreren Bundesländern umgesetzte Lockerung des Fahrverbots für Lastwagen an Sonn- und Feiertagen stößt bei den Grünen auf gespaltene Reaktionen.

Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Pünktlich im Sommer versucht die Bundesregierung, an Symptomen herumzudoktern”, sagte Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, dem “Tagesspiegel”. Lkw nun noch mehr auf die Straßen zu schicken, sei falsch. Die Lösung bestehe darin, die Klimakrise das ganze Jahr ernst zu nehmen. Man brauche intakte Flüsse als Priorität und eine hitzefeste Bahn, so Badum.

Am Freitag hat unter anderem das von den Grünen geführte nordrhein-westfälische Verkehrsministerium das Sonn- und Feiertagsfahrverbot ab sofort und vorübergehend aufgehoben.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Andreas Audretsch, hält das für nachvollziehbar. Dass solche Maßnahmen notwendig seien, um Versorgungsengpässe zu vermeiden, zeige, dass der Schaden der Klimakrise für die Wirtschaft schon jetzt enorm sei, sagte Audretsch dem “Tagesspiegel”. Gleichzeitig wirft er Bundeskanzler Friedrich Merz vor, das Problem zu ignorieren. Kein Wort zu Hitzetoten, kein Wort zu Pegelständen, nun kein Wort zu Lieferengpässen. Das sei notorische Realitätsverweigerung. Merz müsse nun die Koordination im Kanzleramt übernehmen, statt sich wegzuducken, so Audretsch.

- Anzeige -
Herrenknecht unterstützt Auswechslung des Verkehrsministers
Pro Bahn fordert strengere Pünktlichkeitsregeln für Bahn-Boni
Bilger will Drohnenabwehr an Flughäfen verbessern
Adenauer-Stiftung fordert engere Polizei- und Geheimdienstkooperation
Kinderärzte warnen vor Kollaps der Kinderkrankenpflege
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Bahnstrecke Hamburg-Berlin: Nur jeder vierte Zug pünktlich Bahnstrecke Hamburg-Berlin: Nur jeder vierte Zug pünktlich
Nächster Artikel Union kritisiert geplante Steueränderung für Vereine Union kritisiert geplante Steueränderung für Vereine

Folgen Sie uns

You Might also Like