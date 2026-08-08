Verdacht auf Schusswaffe: SEK stürmt Einfamilienhaus in Karlshuld

In Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist es in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei gekommen. Ein Sondereinsatzkommando (SEK) rückte zu einem Einfamilienhaus in der Neuburger Straße aus.

Auslöser des Einsatzes war nach Angaben der Polizei ein 36 Jahre alter Mann aus Karlshuld, der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Mehrere Versuche, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, blieben zunächst erfolglos.

Da zudem der dringende Verdacht bestand, dass sich der 36-Jährige im Besitz einer Schusswaffe befindet, entschied sich die Polizei dazu, Spezialkräfte hinzuzuziehen.

Spezialkräfte greifen gegen 2 Uhr zu

Gegen 2 Uhr in der Nacht konnten die Einsatzkräfte den Mann schließlich in seinem Einfamilienhaus festsetzen. Nach Angaben der Polizei leistete der 36-Jährige dabei keinen Widerstand.

Der Einsatz verlief ohne Verletzte. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus eingewiesen.

Weitere Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls oder dazu, ob bei dem Einsatz tatsächlich eine Schusswaffe gefunden wurde, machte die Polizei zunächst nicht.