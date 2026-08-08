EVG warnt vor weiterem Abbau bei DB Cargo

Angesichts der aktuellen Niedrigwasserlage warnt der Vorsitzende der Eisenbahngewerkschaft EVG, Martin Burkert, vor einem weiteren Abbau bei DB Cargo.

“Aktuell sorgt DB Cargo dafür, dass Fracht verlagert werden kann und die Industrie vorerst nicht in Schwierigkeiten kommt”, sagte Burkert der “Rheinischen Post”. Aber bei Cargo seien die Kapazitäten wegen des jahrelangen Sparzwangs endlich.

Die Bundesregierung dürfe ihre Güterbahn daher nicht allein nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bewerten und ihren besten Joker in Krisenlagen für eine schönere Bilanz aus der Hand geben, betonte Burkert weiter. Keiner wisse, wie lange die niedrigen Pegel jetzt noch anhalten würden. Solche Vorkommnisse würden zudem aufgrund der Klimakrise die neue Realität, so der EVG-Vorsitzende.