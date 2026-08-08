Grüne fordern Zentralisierung der Drohnenabwehr bei Bundespolizei

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, fordert nach dem verhinderten Drohnenanschlag auf dem Flughafen Leipzig/Halle eine Zentralisierung der Drohnenabwehr bei der Bundespolizei.

“Sie ist bereits für die Luftsicherheit zuständig, und deshalb macht es auch Sinn, ihr die volle Zuständigkeit für die Drohnenabwehr zu übertragen. Denn wir haben nur einen Luftraum und nicht sechzehn”, sagte Mihalic dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Die Bundespolizei müsse dafür besser ausgestattet werden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sei gefordert, jetzt konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um Deutschland besser zu schützen. Der Drohnenangriff in Leipzig mache die Defizite bei der Drohnenabwehr und das Zuständigkeitschaos erneut deutlich.