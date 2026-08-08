Trumps Ex-Anwalt Todd Blanche als US-Justizminister bestätigt

Der ehemalige persönliche Anwalt von Präsident Donald Trump, Todd Blanche, ist als US-Justizminister bestätigt worden. Blanche erhielt die Bestätigung am Samstag durch eine knappe Abstimmung im Senat mit 50 zu 49 Stimmen. Die Republikaner Susan Collins und Lisa Murkowski stimmten gegen ihn.

Senator Bill Cassidy spielte eine entscheidende Rolle, indem er seine Unterstützung für Blanche ankündigte. Er erklärte, Blanche sei die beste Option, die der Präsident vorlegen könnte. Trotz der Spannungen zwischen Trump und Cassidy in der Vergangenheit, entschied sich Cassidy für Blanche.

Blanche war seit April als amtierender Justizminister tätig, nachdem Pam Bondi entlassen worden war. Während der Bestätigungsanhörungen äußerten einige republikanische Senatoren Bedenken über Blanches Umgang mit Dokumenten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und seine Rolle bei der Einrichtung eines 1,8 Milliarden Dollar schweren “Anti-Weaponization”-Fonds. Blanche versprach, den Fonds nach Kritik von republikanischen Senatoren zurückzunehmen. Es bleibt unklar, ob dieses Versprechen rechtlich bindend ist oder ob Trump Blanche später dazu bewegen könnte, ein ähnliches Programm unter einem anderen Namen wiederzubeleben.