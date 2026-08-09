Einbrecher (39) in Fürth-Burgfarrnbach nach Marktanschlag im Büro festgenommen

Einbruch in Verbrauchermarkt in Fürth-Burgfarrnbach

Ein 39 Jahre alter Mann ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einen Verbrauchermarkt am Breiten Steig in Fürth-Burgfarrnbach eingebrochen und dort von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten hatten nach Eintreffen vor Ort bemerkt, dass sich eine Person ins Gebäude zurückzog; nach einer Umstellung und der Unterstützung durch einen Diensthundeführer wurde der Tatverdächtige in einem verschlossenen Büroraum angetroffen und festgenommen.

Alarm, Umstellung und Einsatz des Diensthundes

Gegen 05:00 Uhr löste ein Einbruchsalarm im Markt aus. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth traf wenig später ein und beobachtete eine männliche Person, die im Begriff war, das Gelände zu verlassen. Bei Sichtkontakt zog sich die Person zurück. Die Polizei umstellte daraufhin das Gebäude und alarmierte weitere Dienststellen sowie einen Diensthundeführer.

Festnahme und Ermittlungsmaßnahmen

Etwa um 06:00 Uhr durchsuchten die Einsatzkräfte unter Hinzuziehung des Hundes die Innenräume. In einem verschlossenen Büroraum trafen sie auf den 39-jährigen Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und nahmen ihn fest. Neben dem Mann fanden die Beamten Diebesgut, unter anderem Tabakwaren, die bereits bereitgelegt waren.

Der Beschuldigte wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.