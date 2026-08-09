E‑Scooter-Fahrer flieht vor Polizei in Stein – Zusammenstoß verletzt Beamten und Fahrer

E-Scooter-Fahrer flieht vor Polizei und stößt bei Anhaltung mit Beamten zusammen

In Stein (Lkr. Fürth) flüchtete am Samstagabend ein E-Scooter-Fahrer vor Polizeibeamten und kollidierte bei der finalen Anhaltung mit einem der eingesetzten Polizisten. Die Kontrolle begann gegen 21:00 Uhr, nachdem eine Streife den jungen Fahrer wegen auffälliger Geschwindigkeit, fehlender Beleuchtung und ohne Versicherungskennzeichen bemerkt hatte. Mehrere Anhalteversuche blieben unbeachtet; ein Drogenschnelltest bei der Festnahme verlief positiv auf THC.

Flucht trotz Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen

Die uniformierte Streife der Polizeiinspektion Stein sah den E-Scooter an der Ecke Goethering / Schillerstraße. Die Beamten versuchten den Fahrer anzuhalten, setzten dafür Blaulicht, Martinshorn und auch Ansagen über den Außenlautsprecher ein. Der Fahrer reagierte nicht und setzte seine Fahrt fort. Beim Überholen versuchte die Streife, Aufmerksamkeit zu erzeugen, doch der Scooter wich dem Streifenwagen aus und fuhr weiter.

Festnahme nach Zusammenstoß; Ermittlungen eingeleitet

Kurz vor dem Ortseingang Nürnberg/Gerasmühle stellte sich ein ziviles Polizeifahrzeug in größerem Abstand vor den E-Scooter und hielt an. Als ein Beamter ausstieg und erneut Anhaltesignale gab, ignorierte der Fahrer diese wieder; daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Polizeibeamten und dem 18-jährigen Fahrer, der deutsch-russisch ist. Die Beamten überwältigten den Mann mit unmittelbarem Zwang und nahmen ihn fest. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC, es wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Bei dem Vorfall verletzten sich sowohl der 32-jährige Polizeibeamte als auch der E-Scooter-Fahrer. Der 18-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen, der Beamte zog sich Schürfwunden im Gesicht, am Schienbein und am Ellenbogen zu. Der E-Scooter mit Sitz wurde sichergestellt; Überprüfungen zur StVZO-Konformität sind noch offen. Die Verkehrspolizei Fürth leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.