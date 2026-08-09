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FCA verleiht Yusuf Kabadayi nach Kroatien – Außenstürmer wechselt zu HNK Rijeka

FCA verleiht Yusuf Kabadayi nach Kroatien – Außenstürmer wechselt zu HNK Rijeka
Presse Augsburg
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Der FC Augsburg gibt Yusuf Kabadayi erneut auf Leihbasis ab. Der 22 Jahre alte Außenstürmer schließt sich für die kommende Zeit dem kroatischen Erstligisten HNK Rijeka an. Über die weiteren Modalitäten des Transfers haben die beteiligten Vereine Stillschweigen vereinbart.

Für Kabadayi ist es bereits die zweite Leihe in Folge. In der vergangenen Saison spielte der Offensivmann für den türkischen Erstligisten Gaziantep FK. Dort absolvierte er insgesamt 23 Pflichtspiele und erzielte einen Treffer.

Beim FC Augsburg besitzt Kabadayi weiterhin einen langfristigen Vertrag. Sein Arbeitspapier beim Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2028. In Kroatien soll der Außenstürmer nun vor allem weitere Einsatzminuten und Spielpraxis sammeln.

„Der Wechsel nach Rijeka gibt Yusi die Möglichkeit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Da die Saison in Kroatien bereits begonnen hat, kann er direkt in den Wettbewerb einsteigen. Wir wünschen ihm für die kommende Zeit viel Erfolg“, erklärt FCA-Sportdirektor Benni Weber.

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Mit HNK Rijeka trifft Kabadayi auf einen der traditionsreichsten Vereine Kroatiens. Da die neue Spielzeit dort bereits läuft, kann der 22-Jährige unmittelbar ins Mannschaftstraining und den laufenden Wettbewerb einsteigen.

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