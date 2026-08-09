Wie sieht das neue Trikot der Augsburger Panther aus?

Für viele Fans von Sportmannschaften scheint eine Frage vor einer anstehenden Saison mit die wichtigste zu sein: wie sieht die Arbeitsbekleidung der Lieblingssportler aus? Noch haben die Augsburger Panther aus der deutschen Eishockey Liga ihre Trikots für die Spielzeit 2026/27 nicht präsentiert. Dies könnte sich bald ändern.

Die Fußballer des FC Augsburg haben vorgelegt: ein römisches Marmortrikot und ein Wasser/Kulturerbe-Jersey haben Sie der Öffentlichkeit präsentiert. Heute wird dieses Outfit erstmals auch in der eigenen Arena gegen den italienischen Erstligisten aus Sasouolo getragen werden. Doch wie sieht es beim ersten Eishockeyteam aus?

Klassisches Panther-Trikot?

Die Augsburger Panther halten sich diesbezüglich aktuell noch etwas bedeckt, Dies könnte sich aber schon in Kürze ändern. Am Freitag gewährte AEV einen ganz kurzen Blick auf die neuen Leibchen. Über die Social Media Kanäle wurde ein Foto veröffentlicht, dass im Nacken den bereits aus der letzten Spielzeit bekannten Schriftzug „Augschburger Jungs“ auf weißem Stoff zeigt. Der Kragen des Trikots dürfte hauptsächlich rot mit einer grünen Borte sein. Auch ein rotes Hemd wird es wohl geben. Mehr war noch nicht zu erkennen, doch das Geheimnis dürfte bald gelüftet werden.

Öffentliches Training am Freitag

Spätestens, wenn die Profis am Freitag, 14. August erstmals öffentlich trainieren werden, sollte auch bekannt sein, wie sie in dieser Saison optisch präsentieren möchten. Normalerweise sind an diesem Tag die ersten Trikots auch im Fanshop erhältlich, zumindest zu bestellen.Vielleicht auch schon früher.